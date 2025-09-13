Piciocchi replica a Salis: “I fondi Pnrr non si possono usare per le manutenzioni, studi la disciplina”

Genova. “Prima di sostenere” che le risorse del Pnrr “siano state sprecate, sarebbe stato doveroso approfondire la disciplina dei finanziamenti. È infatti noto che i fondi del Pnrr non possono essere utilizzati per manutenzioni ordinarie né per piccoli interventi di manutenzione straordinaria: la loro finalità è esclusivamente quella di sostenere progetti strutturali di sviluppo e innovazione”. Così il vicesindaco Pietro Piciocchi, capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale, passa al contrattacco dopo le accuse lanciate oggi da Silvia Salis al punto stampa di chiusura del tour dei municipi per fare il punto sulle manutenzioni.

“Grazie a questi fondi – rivendica Piciocchi – sono stati avviati numerosi progetti di rigenerazione urbana a Genova che, evidentemente, la prima cittadina dimostra di non conoscere affatto: il centro storico, Sampierdarena e il Campasso, la Val Polcevera e Sestri Ponente, sono solo alcuni esempi”.

