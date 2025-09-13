Via Borghetto, località Caniparola, nel comune di Fosdinovo, da anni sta vivendo una grave emergenza igienico-sanitaria. Diversi residenti, come le famiglie Lombardi e Bertonati, denunciano la presenza di scarichi fognari che contaminano le acque chiare, con fuoriuscite dai tombini stradali che finiscono direttamente nei cortili privati e, in alcuni casi, fino alla soglia delle abitazioni poste al piano terra. Il fenomeno si acuisce durante le giornate di pioggia, quando l’acqua mista a materiale fognario, comprese feci e carta igienica, invade gli spazi privati, costringendo i cittadini a interventi di pulizia in condizioni insalubri e tra odori nauseabondi. La situazione non è nuova. Gli abitanti si trovano continuamente, da ormai troppo tempo, a fare segnalazioni su segnalazioni alle varie amministrazioni che si succedono, tutte cadute nel vuoto. Ma le famiglie non mollano, e nell’ultimo anno, a luglio 2025, la signora Lombardo ha presentato una PEC all’USL Nord Ovest Toscana, documentando con foto e video la gravità del problema. A distanza di quasi due mesi, però, i residenti affermano di non aver ricevuto alcun riscontro ufficiale. La seconda segnalazione è stata fatta nel mese di agosto, e anche qui è seguito un lungo silenzio che dura tuttora: “Ogni volta che piove – raccontano – ci troviamo i reflui fognari fino davanti alla porta di casa. È una condizione indegna e pericolosa per la salute pubblica. Non possiamo più tollerare questo silenzio. Tra l’altro è una situazione davvero grave, già segnalata anche al Comune alla precedente amministrazione, come si fa a far finta di niente in questi casi? E’ una situazione che ci sta mettendo in grande difficoltà e ci aspettiamo di essere ascoltati”.

L’articolo Problemi fognari a Caniparola: residenti esasperati, acque nere nei cortili proviene da Città della Spezia.

