Recco, proseguono i lavori di manutenzione: nuovo asfalto in piazza Gastaldi e via Speroni

Recco. Proseguono gli interventi di manutenzione stradale sul territorio comunale di Recco. Negli ultimi giorni, i cantieri sono stati aperti in piazza Gastaldi e in un tratto di via Speroni per completare il rifacimento dell’asfalto in punti importanti per la viabilità cittadina.

I lavori in piazza Gastaldi hanno ripristinato un manto stradale uniforme e privo di avvallamenti. Gli operai si sono spostati, poi, in via Speroni, dove è stato completato il rifacimento dell’asfalto su un tratto stradale che presentava segni di usura, garantendo così una percorrenza più sicura per veicoli e scooter.

