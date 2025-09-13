Renzi: “Salis? Ha quasi l’età per fare la senatrice, ma non la tiriamo per la giacchetta…”

Rapallo. Il modo migliore per aiutare Silvia Salis “è non tirarla per la giacchetta e noi non tiriamo per giacchetta. Conosco l’entusiasmo e l’energia che si ha quell’età. Lei è una donna straordinaria, può fare tutto, oggi però deve fare bene la sindaca. Noi siamo tutti impegnati per farle fare bene la sindaca”. Parola di Matteo Renzi, leader nazionale di Italia Viva, oggi a margine della rassegna Liguria d’Autore.

“Peraltro – ha premesso l’ex premier – non si può dire perché una signora, ma di qui a qualche giorno farà un altro passaggio importante nella sua vita, nel senso che avrà l’età per fare la senatrice, anche se dimostra molti anni meno”.

» leggi tutto su www.genova24.it