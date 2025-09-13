Sampdoria, Donati: “Io mi sento sempre in discussione, se la società pensa che non vada bene giusto che cambi”

Genova. Cambiare qualcosa, subito. Massimo Donati non nasconde di essere preoccupato dopo il trittico di sconfitte in questo inizio di campionato da incubo per la Sampdoria: “Alla fine tutte e tre le partite sono state uguali, anche oggi abbiamo subito gol da due palle inattive e quindi anche oggi siamo sulla falsa riga delle altre partite. Bisogna cambiare qualcosa, perché tenere questo possesso palla alla fine non sta portando dei frutti, poi è vero che i gol li prendi in maniera strana, ma qualcosa va cambiato“.

Anche stavolta solo un tiro arrivato in porta, il gol di Ioannou: “Manca l’ultimo pezzo del puzzle − dice Donati − manca quando arriviamo sulla trequarti ed è una cosa che è successa anche nelle altre partite. Tenere tanto la palla, far correre l’avversario, non sta funzionando, non sta portando frutti, cambieremo”. Donati non entra nel dettaglio, ma fa l’esempio di una marcatura a uomo invece che a zona durante i calci d’angolo, per esempio.

