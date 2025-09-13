San Colombano: “Lascito Cuneo, nessuna risposta a chi si proponeva di liberarlo dal fango”

Da Claudio Solari, Consigliere comunale e Capogruppo Gruppo consiliare “Territorio e Sviluppo”

Non è giunta nessuna risposta e neppure una telefonata ai Consiglieri comunali di Territorio e Sviluppo che nei giorni scorsi si erano proposti alla Sindaca ed al Direttore del Lascito Cuneo Fabio Zavatteri di organizzare una giornata di pulizia gratuita per ripristinare i fondi del Lascito Cuneo alluvionati e che non sono stati ripuliti.

Fango ormai duro come cemento che non sarà facile ripulire. Un vero peccato…!

