Aidea apre le iscrizioni ai corsi 2025/2026: cultura senza limiti di età

Aidea La Spezia annuncia l’apertura delle iscrizioni per l’Anno Accademico 2025/2026, con un programma ampio e variegato di corsi e attività rivolti a tutti, senza limiti di età o titoli di studio. L’offerta formativa si rivolge in particolare ai giovani che desiderano ampliare le proprie conoscenze, agli adulti che cercano occasioni di approfondimento culturale anche in ambito lavorativo, agli anziani che vogliono coltivare passioni di lunga data o avvicinarsi a nuovi interessi e ai bambini che si approcciano allo studio delle lingue straniere. L’obiettivo è coinvolgere chiunque desideri acquisire competenze teoriche e pratiche in diversi settori.

I corsi proposti spaziano dalle discipline artistiche, letterarie e filosofiche a quelle linguistiche, psicologiche, musicali, umanistiche, sociali e della comunicazione. L’attività didattica sarà arricchita da laboratori, seminari, incontri di ricerca e momenti di confronto. Al termine dei percorsi è inoltre possibile ottenere un attestato di frequenza valido come credito formativo, utile per gli studenti e apprezzato anche in ambito professionale.

