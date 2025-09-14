Aprono le iscrizioni all’Istituto di scienze religiose per diventare insegnanti di religione

Anche quest’anno l’Istituto superiore di Scienze religiose della Liguria avvia le iscrizioni, a partire dalla prossima settimana, a quanti intendano approfondire la propria fede, ricevendo una preparazione di tipo accademico da docenti provenienti da tutta la regione. L’istituto, pur attraverso una serie di trasformazioni, costituisce una importante e costante presenza in diocesi sin dagli anni Settanta del secolo scorso.
Da alcuni anni le diocesi della Liguria hanno creato un unico istituto a livello regionale, articolato però in tre sedi: Genova, Albenga, La Spezia. In ciascuna vengono erogate tutte le lezioni, alcune in presenza, altre online attraverso la tecnologia fad, che permette una partecipazione attiva di tutti gli studenti. Il titolo di studio, alla fine del percorso, consente l’accesso all’insegnamento della Religione cattolica nella scuola italiana, previo l’assenso del vescovo.