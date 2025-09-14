Bonus psicologo: cosa fare per presentare la domanda

Inps ha reso note le istruzioni operative per accedere al Bonus psicologo 2025. La misura, resa strutturale con la legge di bilancio 2023, fornisce un sostegno concreto alle persone in condizione di depressione, ansia e stress tramite l’erogazione di un contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia. Per accedere al beneficio, al momento della domanda, è necessario essere residenti in Italia e disporre di un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 50.000 euro.

Il Bonus psicologo prevede un contributo fino a 50 euro per seduta, differenziato in base all’ISEE:

massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;

massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;

massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

