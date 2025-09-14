Botta per Kouda, gioca Cassata. Davanti Artistico e Vlahovic, Beruatto titolare

È uno Spezia ancora una volta in emergenza quello che si prepara a scendere in campo contro l’Empoli al Castellani. A poche ore dal match Luca D’Angelo perde sia Pietro Candelari (fastidio muscolare dopo il ritorno dalla nazionale), sia Rachid Kouda, che ha ricevuto una botta nell’ultimo allenamento pre partenza per Empoli e non va nemmeno in panchina. Al suo posto gioca Francesco Cassata, in un centrocampo muscolare con Esposito e Nagy.

Prima da titolare per Pietro Beruatto, titolare sulla corsia di sinistra e avversario di Salvatore Elia, con Antonio Candela a destra. Dietro, esce Cistana e Mateju torna nel suo ruolo originale, nel pacchetto con Hristov e Wisniewski davanti a Mascardi. In avanti, prima per la coppia Vlahovic-Artistico, con Di Serio in panchina al fianco di Lapadula, alla prima convocazione dell’anno.

