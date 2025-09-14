Cassata: “Questo è lo Spezia che deve giocare tutte le partite”

“La mia prestazione arriva grazie ai compagni e quello che abbiamo fatto durante la sosta. Questo è lo Spezia che deve giocare tutte le partite. La Serie B è difficilissima, lo sappiamo tutti e ci siamo passati nei momenti difficili. Serve lavorare tutti insieme, conoscere i nuovi ragazzi arrivati che sono tutti disponibili. Dobbiamo essere noi, che siamo qui da più tempo, che dobbiamo fargli capire che c’è da lottare e soffrire”. Parla così Francesco Cassata, uno dei migliori in campo di Empoli-Spezia, terminata sul risultato di 1-1. Il centrocampista di San Terenzo torna titolare dopo aver messo da parte i problemi fisici e regala allo Spezia garra e spirito in mediana.

Tanto cuore e un giallo preso, che non lo ha limitato nel suo gioco: “Il mio ruolo è quello, devo essere bravo a gestire anche i cartellini. L’ho preso troppo presto oggi, ma sono contento della prestazione perché venivo da un periodo di infortunio. Oggi c’è stata la prestazione singola e di squadra, dobbiamo essere fiduciosi e continuare a lavorare”.

