Concerti d’organo dalle Cinque Terre nelle chiese dedicate a San Michele

Prosegue il percorso della rassegna di musica organistica “Il suono del tempo”, a cura dell’associazione “César Franck”. Domenica 14 settembre la rassegna fa tappa a Riomaggiore, nel territorio del Parco delle Cinque Terre. L’appuntamento è alle 20.45, con una visita guidata alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, a cura di Attilio Casavecchia, cui seguiranno alle 21.15 il gruppo di canto “More Antiquo” con brani di musica gregoriana e le improvvisazioni all’organo di Ferruccio Bartoletti.

A seguire, sabato 20 settembre, iniziano, nella pieve di Ponzano Superiore, alcuni concerti legati alla festa di San Michele arcangelo. Il concerto sarà tenuto da Roberto Tieghi e Ferruccio Bartoletti, sull’antico organo del 1825, tra i pochi in diocesi a disporre di due tastiere. In precedenza, alle 15.30, è in programma un percorso a piedi di circa un’ora da Ponzano Basso a Ponzano Superiore, lungo il tracciato della Via Romea.

