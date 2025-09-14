Cornigliano, il comitato No Forno prepara flash mob davanti a Tursi: “Rispettare il diritto alla salute”

Genova. Il Comitato No Forno Elettrico Genova, insieme ai cittadini di Cornigliano e di Genova, ha organizzato un flash mob di protesta davanti a Palazzo Tursi (via Garibaldi) il 24 settembre 2025, in occasione del convegno Arpal sui dati ambientali.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il ritrovo sarà alle 14.15, mentre la manifestazione lampo inizierà alle ore 15 per poi durare una decina di minuti: “Le cittadine e i cittadini indosseranno tute bianche o magliette bianche e si disporranno in tre file, mostrando fogli con i riferimenti alla Costituzione italiana e alle norme europee, tra cui: articolo 32 (diritto fondamentale alla salute), Articolo 41 (l’iniziativa economica non può arrecare danno alla salute e all’ambiente), principio di precauzione europeo.

» leggi tutto su www.genova24.it