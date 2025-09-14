D’Angelo: “Non possiamo cancellare quello che è stato prima, ma stasera ottima prestazione”

“Il campionato è iniziato tre settimane fa e non si può cancellare quello che è successo, soprattutto la prima giornata. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo oggi, in cui potevamo creare qualcosa in più. Nella ripresa abbiamo preso quel gol strano, in cui Popov – che è forte – è stato bravo anche se non penso volesse calciare lì. Abbiamo sofferto qualche minuto ma poi la squadra è venuta fuori, le occasioni le abbiamo avute noi”. Commenta così Luca D’Angelo il pareggio dello Spezia contro l’Empoli, primo punto in trasferta delle Aquile, che ritrovano una bella prestazione. “Abbiamo giocato come si deve contro una squadra forte, che aveva fatto bene nelle prime due partite e che oggi è andata in difficoltà”.

Uno Spezia un po’ più entusiasta in attacco, come aveva chiesto il tecnico nel pre gara, più volte vicino al gol: “Sul tiro di Artistico è stato bravo Fulignati, Di Serio è stato respinto ad un metro dalla linea. La prestazione c’è stata da parte di tutti. Kouda ha preso una botta in rifinitura, Candelari ha un indolenzimento all’ileopsoas e non abbiamo voluto rischiarli”. Merito anche di una buona prova degli esterni: “Hanno fatto bene. Ceesay è un giocatore forte e i nostri lo hanno coperto bene, facendo bene anche in fase offensiva. Sono soddisfatto, speriamo di recuperare Kouda, Aurelio e Vignali per la prossima, che sono determinanti”.

