Eccellenza, i biancorossi esordiscono al Corrent: il LIVE di Carcarese-Golfo Paradiso

Carcare. Parte il campionato di Eccellenza, la prima si gioca al Corrent e vede opposte Carcarese e Golfo Paradiso, fischio d’inizio alle ore 15:00.

La prima e ultima sfida tra le due formazioni risale a due anni fa: era il 7 maggio 2023 quando i biancorossi scrissero la storia vincendo per la prima volta la Coppa Italia di Promozione. In quella stagione i genovesi primeggiarono nel loro girone conquistando l’Eccellenza, mentre per approdare in questa categoria la Carcarese ha dovuto attendere la scorsa primavera, aggiudicandosi la finale playoff.

