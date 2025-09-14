Frana a Sestri Ponente, via Monte Timone chiusa e 30 famiglie (quasi) isolate

Genova. Una frana ha interrotto questa mattina la viabilità in via Monte Timone, nel quartiere di Sestri Ponente, lasciando parzialmente isolate circa 30 famiglie. A causa del distacco di alcuni massi, la strada è stata chiusa tra il civico 5 di via Gneo e i civici 2-34 di via Monte Timone.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. I massi sono stati rimossi da Aster insieme ai detriti caduti nello smottamento. Sono partite poi le verifiche sulla stabilità della parete rocciosa sovrastante la strada, dove con ogni probabilità dovranno essere rimossi altri massi considerati pericolanti.

