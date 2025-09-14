Global Sumud Flotilla, Giordano (M5S): “Solidarietà in mare e in aula: la Liguria sostenga gli attivisti diretti a Gaza”

Liguria. “Buon vento alle imbarcazioni italiane della Global Sumud Flotilla, partite ieri pomeriggio alla volta di Gaza. Buon vento agli attivisti italiani come il nostro senatore Marco Croatti e il fondatore di ‘Music for Peace’ Stefano Rebora. La spedizione, carica di tonnellate di aiuti per i palestinesi stremati, mette l’accento sull’urgenza di tutelare chi si pone in prima linea per portare aiuti a una popolazione inerme”. Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, primo firmatario di un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi dell’opposizione.

“Come M5S, domani mattina in Regione (con una conferenza stampa indetta alle 11.15), presenteremo l’ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi consiliari dell’opposizione, per chiedere che la Regione, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, solleciti il Governo nazionale a definire strumenti di tutela e protezione per chi partecipa a missioni umanitarie internazionali. Difendere gli attivisti significa proteggere il diritto alla solidarietà e alla pace. La maggioranza regionale non sia pavida: martedì, in apertura di Consiglio, firmi scegliendo la parte giusta: le istituzioni liguri sostengano la sicurezza e i diritti di chi opera in prima linea per la cooperazione internazionale”.

» leggi tutto su www.ivg.it