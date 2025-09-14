Il vescovo a Maissana per la “festa del ringraziamento”, una tradizione che dura da metà Ottocento

Il vescovo diocesano si recherà domenica prossima 21 settembre nella parrocchia di Maissana, in alta Val di Vara, per celebrare la Messa in occasione della “festa del ringraziamento”. Si tratta di una festa locale molto sentita, istituita a metà Ottocento, quando la parrocchia apparteneva ancora all’arcidiocesi di Genova, perché la popolazione si era salvata dall’epidemia di colera. La Messa sarà celebrata alle 17.

