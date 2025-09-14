Le pagelle: la garra ritrovata con Cassata e la superiorità di Wisniewski. Spezia positivo a Empoli

Mascardi 6,5 – Prova convincente del portierino spezzino, che forse non legge nella maniera migliore il tiro che porta al gol di Popov, ma salva lo Spezia in almeno un paio di circostanze, tra cui il super riflesso sulla deviazione di Hristov. Attento in tutte le uscite, anche coraggiose, risponde sempre presente, con grande sicurezza anche palla al piede.
Wisniewski 7 – Altra prova importantissima, dominante contro gli attaccanti dell’Empoli. Non sbaglia un intervento, sempre in anticipo e a testa alta. Si sgancia anche cercando di aiutare in avanti. Una superiorità a tratti imbarazzante rispetto agli avversari.