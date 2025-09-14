Lerici senza il guizzante Shqypi contro il Marolacquasanta

Il Lerici dovrà fare a meno del forte esterno Lorenz Shqypi, indisposto, nel secondo impegno di Coppa Liguria, dopo il vittorioso esordio per 4-2 alla Spezia sulla Forza e Coraggio. Stavolta si tratta del debutto interno nel Girone 16, al “Piero Bibolini” di Falconara, di fronte al Marolacquasanta, che nella prima giornata ha battuto 2-1 lo Spezia Calcio Popolare.
L’appuntamento è domenica 14 settembre alle 18, appunto al “Falconara Stadium” con arbitro Cannella. Nel frattempo, nel raggruppamento 15, 4-1 per il Cadimare nell’anticipo del sabato sul campo del Riomaior al Franco Cimma di Pagliari: una doppietta ciascuno i due Naclerio, Antonio e Nicola, tra i vincitori; per i padroni di casa a segno De Lucia.