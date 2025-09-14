Mancanza di insegnanti, chiusa una sezione d’infanzia alla Bernabó Brea: “Bambini smistati in altri istituti”

Genova. Una decisione improvvisa e sconvolgente ha messo in crisi decine di famiglie genovesi. Venerdì, 12 settembre, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, è stata comunicata la chiusura della “Sezione Arancioni” della scuola dell’infanzia Bernabó Brea a causa della mancanza di personale.

La classe, che doveva ospitare 25 bambini, è stata cancellata con un preavviso minimo, lasciando i genitori in una situazione di profonda difficoltà organizzativa e logistica. La proposta avanzata è quella di smistare i bambini in altri istituti, una soluzione che le famiglie giudicano “inappropriata e ingiusta”, sottolineando come non tenga conto né delle esigenze pratiche, né del benessere emotivo dei piccoli, già alle prese con l’importante passaggio dell’ingresso alla scuola dell’infanzia.

