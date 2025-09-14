Millesimo sconfitto all’esordio in Eccellenza, Fabio Macchia: “Prestazione importante contro una squadra forte”

Pietra Ligure. Il Millesimo è uscito battuto dalla prima partita nel campionato di Eccellenza della sua storia. La squadra condotta da Fabio Macchia, dopo aver sbloccato il risultato per prima, ha ceduto al Pietra Ligure col risultato di 2 a 1.

Risultato a parte, le note positive sono tante. I giallorossi hanno avuto un ottimo approccio e, nonostante la sconfitta, hanno disputato un ottimo incontro. “Non posso recriminare nulla ai ragazzi – dichiara il mister -. Abbiamo giocato una partita importante; abbiamo subito trovato il gol. Affrontavamo una squadra forte; nel primo tempo loro hanno avuto qualche occasione da rete su nostri errori grossolani, poi hanno pareggiato su un errore dell’arbitro, perché non era fallo da punizione. Comunque, meritavano il pareggio. Era giusto che il primo tempo finisse così”.

