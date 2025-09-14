Pagliuca: “Non va bene prendere uno schiaffo per avere una reazione. Potevamo vincere ma anche perdere”

“Abbiamo fatto un quarto d’ora male, con un approccio non da Empoli. Dobbiamo lavorare e migliorare, sarà un obiettivo di prestazione. Quando aspetti uno schiaffo per avere una reazione non va bene, anche se poi abbiamo ripreso la partita”. Commenta così Guido Pagliuca, l’allenatore dell’Empoli, il pareggio per 1-1 contro lo Spezia. Il tecnico toscano ha sottolineato la crescita della squadra sul piano caratteriale: “Ci sono momenti in cui abbiamo trovato le giuste letture. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno messo il cuore, stiamo diventando squadra e queste partite danno consapevolezza”.

Merito anche alla forza dell’avversario, come ha ricordato Pagliuca: “Abbiamo affrontato una squadra che era quasi in A e che ha fatto quattro cambi con giocatori molto forti. Questo fa capire l’importanza della prestazione. Se poi ci mettiamo anche un punto che dà piacere me lo tengo. Potevamo anche riuscire a vincere, ma se Fulignati non prende il tiro avremmo potuto anche perdere”.

