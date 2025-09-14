Petizioni contro il ponte sullo Stretto, presente anche Patto per il Nord

Savona. Anche nel savonese, Patto per il Nord ha preso parte ai gazebo e ai banchetti organizzati per dire “no” al ponte sullo Stretto di Messina.

“Ieri in tutto il nord sono state organizzate tra gazebo e banchetti 60 postazioni con lo scopo di raccogliere firme contro la costruzione del ponte sullo Stretto – ricordano dal direttivo provinciale del movimento – Il banchetto è stato molto frequentato, vuoi per la curiosità (è la prima volta che usciamo in strada) ma soprattutto per confrontarsi con noi”.

