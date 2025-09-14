COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Petizioni contro il ponte sullo Stretto, presente anche Patto per il Nord

Petizioni contro il ponte sullo Stretto, presente anche Patto per il Nord

Patto per il Nord

Savona. Anche nel savonese, Patto per il Nord ha preso parte ai gazebo e ai banchetti organizzati per dire “no” al ponte sullo Stretto di Messina.

“Ieri in tutto il nord sono state organizzate tra gazebo e banchetti 60 postazioni con lo scopo di raccogliere firme contro la costruzione del ponte sullo Stretto – ricordano dal direttivo provinciale del movimento – Il banchetto è stato molto frequentato, vuoi per la curiosità (è la prima volta che usciamo in strada) ma soprattutto per confrontarsi con noi”.

» leggi tutto su www.ivg.it