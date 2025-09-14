Promozione, Baia Alassio K.O. Sardo tuona: “Mi vergogno, mai presentato una squadra così brutta”

Nessun punto ma soprattutto una prestazione trasparente per la Baia Alassio contro il Savona. I gialloneri, inferiori sul piano tecnico, avrebbero dovuto buttarla sulla lotta. E invece, anche per merito dei biancoblù, al Chittolina si è assistito a un dominio totale dei padroni di casa, che ha portato a un 4 a 0 senza storia. Non trova alibi mister Enrico Sardo, che a fine partita analizza con amarezza una prova in cui non vede nulla da salvare.

