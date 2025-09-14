Rapallo: celebrazione Natività, Arciconfraternita della Madonna del Suffragio in festa

Da Francesco Giuseppe Campodonico

“In occasione della Festa della Natività di Maria, l’Arciconfraternita N.S. del Suffragio, dopo la tradizionale Novena, come sempre molto partecipata, ha organizzato un pranzo comunitario, che ha visto una grandissima partecipazione, con ben centoquaranta persone presenti.

Il tutto è stato possibile grazie al fondamentale apporto del Comitato Fuochi Santa Maria e del Comitato Festeggiamenti, che si sono occupati della preparazione delle pietanze.

La festa è poi proseguita presso l’Oratorio, con la preparazione delle tradizionali focaccette fritte, il concerto della banda di Camogli, la Santa Messa alle ore 18, presieduta da Mons. Salvatore Vitiello e concelebrata dal Parroco, Don Davide Sacco e da Don Luciano De Nevi, ed accompagnata dalla cantoria parrocchiale.

Per finire, l’Oratorio ha offerto un apericena ai tantissimi presenti sul piazzale dell’Oratorio”.

