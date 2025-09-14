Rocciatrice si infortuna alla caviglia dopo una caduta: soccorsi in azione a Toirano

Toirano. Poco prima delle 16 di oggi, la squadra 51 del distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga è intervenuta nel territorio di Toirano per prestare assistenza a una persona infortunata in zona impervia, nell’area dell’ex cava

La segnalazione riguardava una rocciatrice che aveva riportato un trauma alla caviglia a seguito di una caduta. A supporto dell’intervento è stato attivato il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato in operazioni in ambienti difficili da raggiungere, e sono stati impiegati mezzi fuoristrada per raggiungere il punto dell’accaduto.

