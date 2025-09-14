Salpate verso Gaza le barche italiane della Global Sumud Flotilla: “La Palestina ci insegna la libertà”

Liguria. Hanno preso il mare dirette verso il Medio Oriente le imbarcazioni italiane della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che punta a rompere il blocco navale israeliano per raggiungere la Striscia di Gaza, portare aiuti e stabilire un corridoio umanitario che possa aiutare la popolazione palestinese di fatto tenuta in trappola dell’esercito di Tel Aviv. Ieri pomeriggio le barche hanno preso il largo partendo dal porto di Augusta, in Sicilia. La prima tappa è stata nei pressi di Porto Palo di Capo Passero – dove si trovano mentre scriviamo – nella punta più a meridione dell’isola, prima del “salto” verso il mare aperto dove incontreranno le altre due flotte della Sumud in partenza dalla Tunisia e dalla Grecia.

La flotta partita dall’Italia è composta da 17 imbarcazioni, sulle quali sono saliti a bordo attivisti, volontari, giornalisti e parlamentari, oltre che alle 40 tonnellate di aiuti umanitari raccolti le scorse settimane. Li seguirà la Life Support di Emergency.

