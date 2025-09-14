Savona, buona la prima. Mister Cola: “Confronto in settimana è stato utile, più di un passo avanti”

Il Savona inizia col piede giusto. Quattro goal rifilati alla Baia Alassio con il portiere Alberto Moraglio impegnato soltanto in alcune uscite aeree. Le prime due reti sono state firmate da due nuovi acquisti, Zunino e Calcagno, mentre gli altri due goal sono stati realizzati da Fossati e Rignanese. Unica nota negativa, l’uscita per infortunio di Raja. Si allunga la lista di centrocampisti indisponibili, che contava già Silvestri e Turone.

» leggi tutto su www.ivg.it