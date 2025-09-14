Serie D, il Vado fa 2 su 2 ad Asti. Roselli: “Concesso poco o nulla, ma possiamo ancora megliorare”

Il Vado espugna 0 a 2 il “Censin Bosia” di Asti. Una vittoria di cinismo e sostanza quella della squadra allenata da Giorgio Roselli, la quale sblocca il risultato in avvio con un gran gol di Raffini (3 gol in due partite per l’attuale capocannoniere del torneo). Ripresa soporifera, pochi spunti. I vadesi giocano al “gatto col topo“, lasciando il possesso prettamente ai locali e gestendo il vantaggio senza correre particolari pericoli. In pieno recupero, su spunto del subentrato Arras, arriva il raddoppio che arrotonda il risultato.
I Rossoblu salgono cosi a 6 punti, unica squadra a punteggio pieno insieme al Saluzzo, vincente in extrmis sull’ Imperia (rimasto in 10 uomini per tutto il secondo trmpo).
Nel dopo partita le impressioni di Roselli. Mister, Vado maturo bravo a leggere l’avversario e colpirlo nei momenti giusti dell’incontro.