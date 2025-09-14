Vernazza Autogru rinnova il proprio impegno per la Croce Rossa: inaugurata una nuova automedica donata al Comitato di Genova Ponente

Savona. Vernazza Autogru, azienda leader a livello nazionale e internazionale nel settore del sollevamento, dei trasporti eccezionali e dei lavori aerei con piattaforme, attiva dal 1946, conferma ancora una volta la propria vicinanza al territorio e alle comunità locali. Non solo grandi opere ingegneristiche, ma anche grandi gesti di responsabilità sociale.

Dopo il mezzo per il trasporto disabili donato lo scorso anno al Comitato della Croce Rossa Italiana di Vado Ligure, Quiliano e Bergeggi, l’azienda ha inaugurato nei giorni scorsi una nuova automedica destinata al Comitato di Genova Ponente della Croce Rossa Italiana.

