A Quiliano il progetto internazionale di arte postale e digitale

L’assessore alla Cultura di Quiliano, Nadia Ottonello, in collaborazione con il S.A.C.S. (Spazio Arte Contemporanea Sperimentale) e la Biblioteca Civica “Andrea Aonzo”, presenta “Rerum Natura – Libro d’artista”, progetto internazionale di arte postale e digitale realizzato in occasione del ventennale del S.A.C.S. – Spazio Arte Contemporanea Sperimentale -.
Il percorso espositivo nasce in continuità con il primo progetto di Mail Art promosso nel settembre 2005, anch’esso dedicato al libro d’artista.