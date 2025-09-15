A Savona ultimo appuntamento con “Giovani in scena!”, la rassegna musicale dedicata ai talenti under 35

Con il sostegno della Fondazione De Mari di Savona si chiude il 18 settembre a Savona la seconda edizione di “Giovani in scena!”, la rassegna musicale dedicata ai talenti under 35 promossa dall’associazione culturale “Pasquale Anfossi” di Genova.
L’appuntamento conclusivo, realizzato in collaborazione con l’associazione musicale Rossini di Savona, si terrà alle ore 17.30 nella Sala Stella Maris di piazza Pippo Rebagliati, con il giovane pianista Marcello Rolff, classe 2005, talento emergente cresciuto in una famiglia di musicisti.