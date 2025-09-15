COMMENTA
CONDIVIDI

Al San Martino la visita di una delegazione medici dell’ospedale cinese di Ningxia

Al San Martino la visita di una delegazione medici dell’ospedale cinese di Ningxia

Generico settembre 2025

Genova. Nell’ambito di un progetto di scambio e collaborazione internazionale finalizzato all’approfondimento delle migliori pratiche diagnostiche e terapeutiche nel campo dell’epilessia, l’ospedale Policlinico San Martino ha ospitato una delegazione di medici cinesi provenienti dall’Ospedale Universitario di Ningxia, situato nella Cina settentrionale.

Nel corso della visita i professionisti, accompagnati dal dottor Flavio Villani, direttore dell’Unità Operativa di Neurofisiopatologia e Centro Regionale per l’Epilessia, hanno potuto conoscere da vicino le nostre strutture e approfondire, attraverso presentazioni specialistiche, i protocolli adottati per la gestione e presa in carico dei pazienti affetti da epilessia.

» leggi tutto su www.genova24.it