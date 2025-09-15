Alassio, riparte l’attività della piscina comunale di via Pera

Alassio. Con il suono della prima campanella che segna l’inizio dell’anno scolastico in Liguria, questa mattina, 15 settembre, gli studenti di Alassio sono tornati sui banchi di scuola, ed è arrivata puntuale nella stessa giornata anche la riapertura della piscina comunale di via Pera, gestita dalla società partecipata Gesco.

Corsi di nuoto per bambini e ragazzi, corsi di ambientamento acquatico da 0 a 3 anni, corso adulti, lezioni private, nuoto libero, acquagym, acquabike, circuit training. Riparte l’attività della piscina comunale di via Pera ad Alassio gestita dalla Gesco. Sino al 30 settembre gli orari di apertura dell’impianto natatorio per il nuoto libero sono il lunedì dalle 6.30 alle 15 e dalle 18 alle 21; il martedì dalle 8,30 alle 15 e dalle 18 alle 21; il mercoledì dalle 6,30 alle 15 e dalle 18 alle 21; il giovedì dalle 8,30 alle 15 e dalle 18 alle 21; il venerdì dalle 6,30 alle 15 e dalle 18 alle 21; il sabato e la domenica dalle 8 alle 13,30.

Dal 1 ottobre gli orari, sempre per il nuoto libero, sono il lunedì dalle 6.30 alle 15 e dalle 19 alle 21.15, martedì 6,30-8,30, 12,30-15 e 19-21,15, quindi il mercoledì dalle 6,30 alle 15 e dalle 19 alle 21,15, giovedì dalle 6,30 alle 8,30, dalle 12,30 alle 15 e dalle 19 alle 21,15, il venerdì dalle 6,30 alle 15 e dalle 19 alle 21,15, infine il sabato dalle 8 alle 18,45 e la domenica dalle 8 alle 13,15. L’ingresso per gli adulti ha un costo di 7 euro, 10 ingressi 55 euro, 20 ingressi 90 euro e il mensile libero ha un costo di 85 euro.

