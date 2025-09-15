Andora, bilancio positivo per il Campo Solare 2025

Andora. Con l’avvio del nuovo anno scolastico giunge anche il bilancio del Campo Solare 2025 di Andora, che ha accompagnato i bambini durante i mesi estivi e ha ottenuto un giudizio a pieni voti da parte delle famiglie.

Dal sondaggio anonimo realizzato tra i genitori emerge che la stragrande maggioranza ha assegnato la valutazione di “ottimo”, confermando la qualità del servizio proposto. Nel corso dell’estate il Campo Solare ha accolto a luglio 79 bambini e 60 ad agosto, con età compresa fa i sei e gli undici anni. Tutte le domande di domande di iscrizione sono state accolte.

