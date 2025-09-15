Appuntamento con la poesia a microfono aperto giovedì al Bar Joy

Giovedì 18 settembre dalle 18.00 alle 19.30 il Bar Joy (Via Severino Ferrari 64) ospiterà un reading di poesie, organizzato dalla A.S.CA. (Associazione Spezzina dei Cantastorie) e dallo scrittore Paolo Luporini. Sarà un evento a microfono aperto rivolto a poeti e poetesse che avranno tre minuti per leggere insieme a Enzo Gaia, presidente A.S.C.A., una poesia loro o di un altro autore. Chiuderà l’evento un’apericena per la quale occorre prenotare al numero 349 6869875.

