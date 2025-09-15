Bassa Valbisagno, la lista civica erede di Ferrante scrive a Ivaldi: “Ecco le nostre proposte urgenti”

Genova. Una lista delle “priorità e necessità più sentite dai cittadini delle nostre zone” per chiedere “azioni tangibili” da parte della giunta municipale. La lista Bassa Val Bisagno Civica, erede del gruppo costituito a suo tempo da Massimo Ferrante, scrive all’attuale presidente Fabrizio Ivaldi per chiedere di valutare una serie di proposte “che riteniamo urgenti e necessarie“, si legge nel documento.

“L’intenzione è spingere su alcuni temi e far sì che emergano le volontà della maggioranza – spiega Enrico Sergio Davico, unico consigliere eletto della lista -. I toni sono collaborativi, ma anche decisi”. La formazione civica, dopo aver racimolato il 5,53% dei voti (ma con un numero di preferenze personali inferiore solo al Partito Democratico), era rimasta fuori dalla giunta Ivaldi, costituita da assessori di Pd, Lista Salis e Avs.

