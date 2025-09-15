“Basta precari, rischio paralisi”: sciopero e protesta dei lavoratori della giustizia

Genova. Anche i lavoratori della giustizia incrociano le braccia in queste settembre caratterizzato dalle proteste, e lo fanno per puntare i fari contro il precariato.

A scioperare per l’intera giornata di martedì 16 settembre sono i lavoratori assunti con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La protesta è organizzata a livello nazionale dalla Funzione Pubblica Cgil, mentre i presidi territoriali sono decisi a livello locale. A Genova ne è stato organizzato uno in largo Lanfranco, davanti alla prefettura, a partire dalle 9.30.

