Boxing Class porta gli U15 Cardelli e Venturini a Firenze e torna con nuove certezze

Ancora un’ottima prestazione per il Boxing class La Spezia, nella trasferta di sabato a Ponte di Mezzo, Firenze, dove sono ancora gli U15 Venturini e Cardelli a dare spettacolo, accompagnati dall’aspirante tecnico Francesco Bongiovì.
Quella di Cristian Venturini è un’altra prestazione sopra le righe, con il suo fare pugilato al secondo round riesce a trovare il bersaglio molto bene costringendo l’allenatore dell’avversario a chiedere la sospensione cautelare, dichiarando così un ko tecnico a favore dello spezzino. Tommaso Cardelli non rende la vita facile al suo avversario, anche se più alto ed esperto di lui, perde ai punti dignitosamente.