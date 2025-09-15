Cairo, allarme per gli amici a quattro zampe: a Rocchetta rinvenuti bocconi di carne pieni di viti

Cairo Montenotte. Allarme polpette pericolose per i cani in Strada Moglie Verdi, a Rocchetta Cairo. A segnalare la presenza di bocconi di carne pieni di viti è la sezione savonese dell’Enpa, che mette in guardia chi frequenta quella zona con gli amici a quattro zampe. Si tratta di un punto che dalla statale 29 porta ad una vasta area verde, dove sono presenti prati estesi e pertanto graditi da animali e proprietari.

Il ritrovamento di queste “esche” ha subito scatenato un tam tam sui social, visto il rischio in cui i cani possono incorrere se ingeriscono questa carne tempestata da oggetti contundenti che possono causare gravi feriti, non solo alla bocca ma anche all’intestino.

