Calcio/ Genoa, zampata di Ekuban nel recupero: ottimo punto a Como

Un gol all’ultimo respiro consente al Genoa di uscire con un punto prezioso dal campo del Como. La squadra di Vieira, sotto per gran parte della gara, trova la rete del definitivo 1-1 al 92’ grazie alla zampata di Ekuban, alla sua prima marcatura in campionato.

Formazioni – Il tecnico rossoblu cambia qualcosa rispetto alla sconfitta di due settimane fa contro la Juventus. Davanti a Leali, difesa a quattro con Sabelli a destra, Ostigard e Vasquez centrali e Martin a sinistra. In mezzo al campo Masini e Frendrup, mentre sulla trequarti Norton Cuffy, Malinovskyi ed Ellertsson agiscono dietro a Colombo.

