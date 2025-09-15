Camogli: dopo lo speciale Giubileo, la celebrazione della Madonna Addoloratarata, festa patronale dopo il Giubileo

“Momento” religioso importante per il Santuario del Boschetto di Camogli, dove a conclusione di una tre giorni di Giubileo in Oratorio si è celebrata la patrona, Nostra Signora Addolorata. E lo si è fatto alla grande con il solenne Pontificale presieduto dal delegato pontificio Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia; la Corale diretta dal Maestro Fabrizio Fancello; le Confraternite di Camogli, Santa Margherita Ligure, Gavi; la Regione Liguria; i sindaci o loro rappresentanti del comprensorio, assessori, consiglieri comunali. All’esterno, ad attendere per la processione, la Banda Musicale “Città di Camogli – G. Puccini” e sette Christi dal Boschetto, Santa Caterina di Arenzano, Sant’Alberto di San Siro di Struppa, San Martino di Paravanico. Al termine la benedizione apostolica impartita a nome del Santo Padre Leone XIV sui presenti e su Camogli.

Ricordiamo che il Papa, in occasione del 390° anniversario della fondazione della Confraternita di Nostra Addolorata, ha confermato le feste e le indulgenze volute da Papa Urbano VIII nel 1635 con la bolla di fondazione della Confraternita concedendo che l’Oratorio sia Chiesa giubilare.

» leggi tutto su www.levantenews.it