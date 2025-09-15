Cantieri autostradali: slitta l’intervento per la galleria Fornaci a Savona, rimodulazione dei lavori sulla A6

Savona. È stato rinviato al 2027 il cantiere della galleria Fornaci, sulla A10 tra Savona e Spotorno, mentre riprenderanno in modo sostanziale a fine mese i cantieri sulla rete autostradale della Liguria, in particolare sul nodo di Genova, per salvaguardare il Salone Nautico Internazionale (dal 18 al 23 settembre) e i prossimi fine settimana di settembre per i flussi turistici diretti verso le Riviere.

Sulla A6 Savona-Torino, fino all’inizio di ottobre, è prevista la riconfigurazione dei lavori per garantire due corsie nelle direzioni di traffico prevalente (il venerdì pomeriggio in direzione sud e la domenica pomeriggio in direzione nord).

