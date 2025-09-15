Chiara Tenca e Massimiliano Bertagna portano il loro libro su rock e cucina in Mediateca

Continuano gli appuntamenti di “Succede in biblioteca”, a cornice culturale che prevede presentazioni di libri, spazio di dialogo e approfondimento promossi dal Sistema Bibliotecario Urbano del Comune della Spezia. Venerdì 19 settembre alle ore 17.30 sarà presentato il nuovo libro di Chiara Tenca e Massimiliano Bertagna “Las Pezia Food & Rool. Ricette e storie rock di fishbone chef” (Arcana Edizioni 2025) presso la Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”. L’incontro sarà moderato da Silvia Ferrari, responsabile della Mediateca.

Il rock e la cucina: sono queste le due passioni che Fishbone Chef, al secolo Massimiliano Bertagna, omaggia nelle pagine di Las Pezia Food&Roll, libro di ricette e storie di musica scritto a quattro mani con l’amica giornalista Chiara Tenca. Un’opera originale che da un lato si dedica alla cucina ligure, in particolare quella del Levante sospesa fra terra e mare, dall’altra la rilegge con storie di vita vissuta partendo da “Las Pezia”, come nella scena underground della zona viene chiamata la città della Spezia. La prima parte del volume è costituita da un ricettario, fra tradizione e rivisitazioni del patrimonio culinario della zona resa famosa in tutto il mondo dalle Cinque Terre: sapori semplici, autentici e spigolosi, capaci di ammantarsi di delizia. È strutturato in cinque sezioni – antipasti, primi, secondi, piatti unici e dolci – in cui Fishbone Chef illustra storia, ingredienti e procedimento per realizzare ogni piatto, arricchite da consigli di gusto e di musica. La seconda parte, invece, è narrativa e racconta decenni di aneddoti in cui Bertagna, ambasciatore del gusto e delle note made in Liguria a ogni latitudine, ha vestito i panni dello chef nel dietro le quinte della musica e non solo. A impreziosire il volume, la copertina di Manuel Cossu, quotato artista punk rock spezzino. Dal Golfo dei Poeti al mondo, Las Pezia Food&Roll – Ricette e storie rock di Fishbone Chef racconta un mondo sfaccettato, fra tradizione e avventure, capace di catturare fan a ogni latitudine.

