Controlli straordinari nel fine settimana, droga sequestrata e un arresto

Fine settimana di controlli mirati alla Spezia per garantire maggiore sicurezza nei luoghi più frequentati della città. L’operazione, disposta dopo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, ha visto un ampio dispiegamento di forze: Polizia di Stato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, Carabinieri, Guardia di Finanza e unità cinofila. Gli agenti hanno concentrato l’attenzione su piazze, vie pedonali e giardini pubblici, con l’obiettivo di contrastare reati contro la persona e il patrimonio, episodi di degrado urbano e traffico di stupefacenti. Nel corso delle verifiche sono state identificate 77 persone e controllati due esercizi pubblici. Le pattuglie hanno inoltre sequestrato 22 grammi di droga. Un cittadino straniero, già colpito da provvedimento di espulsione, è stato arrestato per reingresso irregolare nel territorio nazionale. L’iniziativa, sottolineano le autorità, rientra nel piano di rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili della città, anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini.