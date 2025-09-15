Gaza, il centrosinistra sfida Bucci e la maggioranza: “Dimostrino solidarietà alla Global Sumud Flotilla”

Genova. Lo scontro politico su Gaza si prepara a infiammare la Regione. Il centrosinistra chiede alla giunta Bucci di esprimere solidarietà agli attivisti della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria con decine di barche partite anche da Genova per portare aiuti alla popolazione palestinese e sfidare il blocco navale israeliano. Lo farà con un ordine del giorno fuori sacco, presentato oggi alla vigilia della ripresa dei lavori del Consiglio regionale. Ma per discuterlo in aula servirà il via libera di tutti i capigruppo, anche quelli di maggioranza, e al momento non sembrano esserci spiragli.

Il documento impegnerebbe Bucci e la giunta regionale “a proporre, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’apertura di un confronto con il Governo nazionale per individuare strumenti adeguati di tutela e protezione per i cittadini italiani impegnati in missioni umanitarie internazionali” e a “trasmettere il presente ordine del giorno al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli affari esteri”. Nelle premesse si cita gli attacchi con droni denunciati dagli attivisti della Flotilla, definiti “un grave atto di intimidazione verso una spedizione con finalità esclusivamente umanitarie”, e si richiamano i valori statutari e costituzionali su promozione della pace e tutela dei diritti umani.

