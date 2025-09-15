Gianfranco Pasquino presenta il nuovo libro a Sarzana

Una delle voci più autorevoli della scienza politica italiana sarà protagonista a Sarzana. Mercoledì 17 settembre, alle ore 17.30, la Sala della Repubblica di via Falcinello 1 ospiterà la presentazione del libro “In nome del popolo sovrano”, ultima pubblicazione di Gianfranco Pasquino edita da Egea, casa editrice dell’Università Bocconi.

Professore emerito di Scienza Politica all’Università di Bologna, Pasquino ha insegnato ad Harvard ed è socio dell’Accademia dei Lincei. Allievo di Norberto Bobbio, ha affiancato la carriera accademica all’impegno civile e politico, ricoprendo il ruolo di senatore della Repubblica per tre legislature nelle file degli indipendenti di sinistra. Oggi è editorialista del quotidiano Domani e collabora con numerose riviste specializzate.

