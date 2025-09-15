Il Don Bosco bagna l’esordio in campionato con un pareggio a Genova

Il Don Bosco Spezia inaugura il proprio campionato di Promozione ligure con un pregevole 2-2 con l’ Anpi Casassa a Genova. Un calcio di rigore procurato da Marte Rosario e trasformato da capitan Campagni nel primo tempo, più una sventola da fuori area di Napoletano nella ripresa, consentono ai salesiani di uscire imbattuti dal “25 Aprile”. Schierata per l’occasione da mister Clodio Bastianelli questa formazione: Bassi, Lapperier, Del Santo; Porqueddu, Andreani (80′ Pisacane), Salku; Bonacorsi (75′ Agrifogli), Campagni (85′ Berti), Conte (68′ Lazzari); Napoletano e Marte Rosario (60′ Pannone). Questi poi gli altri risultati in quella che nel Girone B era appunto la giornata inaugurale…Canaletto Sepor-Calvarese 1-0, Magrazzurri-Follo 1-0, Sammargheritese-Caperanese 3-1, Santerenzina-San Desiderio 0-3, Tarros Sarzanese-San Cipriano 0-0 e Vallescrivia-Levanto 0-0.

