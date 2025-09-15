Il Genoa agguanta il Como nel recupero, Vieira: “Loro più contenti di noi per questo punto”

Finisce 1 a 1 tra Como e Genoa nel match valido per la terza giornata di Serie A. Al gran goal di Nico Paz al 13′ ha risposto Ekuban in pieno recupero. Parità quindi nella sfida nella sfida tra due ex grandi centrocampisti campioni del mondo come Vieira e Fabregas.

“Abbiamo chiesto ai giocatori di tenere il ritmo alto, sapevamo di stare meglio noi fisicamente – esordisce Patrick Vieira ai microfoni di Dazn – . Abbiamo sofferto nei primi venti minuti per la loro qualità. Siamo rimasti in partita continuando a mettere pressione. Abbiamo giocato con coraggio e disciplina, dimostrando anche qualità. Credo che loro siano più contenti di noi per questo punto“.

“Ho sempre detto di essere soddisfatto del gruppo che ho a disposizione – prosegue -. Chi è entrato ha portato qualità ed energia. Si è vista la forza del gruppo. I giocatori meritavano questo punto ma potevamo anche ottenere di più”.

» leggi tutto su www.genova24.it